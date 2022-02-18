Луческу рассматривает возможность сократить сбор «Динамо»

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к весенней части чемпионата на сборе в Турции.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассматривает возможность сократить на один день программу подготовки на третьих сбор киевской команды.

Главный тренер киевлян склоняется к тому, чтобы команда вернулась в Киев не во вторник 22 февраля, как было запланировано ранее, а в понедельник, отправившись в аэропорт сразу же после заключительного спарринга с ФК «Рига».

Это связано с тем, что опытный тренер, заметив моральную усталость своих подопечных, накопившуюся за полтора месяца практически непрерывных сборов, решил предоставить им на один день больше отдыха перед возобновлением чемпионата.

Ранее мы сообщали о том, что 19 февраля, в рамках очередного товарищеского матча, киевское «Динамо» сыграет с узбекским клубом «Пахтакор» из Ташкента.

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