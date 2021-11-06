Луческу: рано или поздно мы должны были проиграть первый раз за год в УПЛ

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в игре 14 тура УПЛ против «Ворсклы» со счетом 1:2.

«Мы впервые проиграли в чемпионате за год. Это поражение должно было прийти. К сожалению, оно пришло не вовремя. Особо комментировать нечего. После матча с «Барселоной» у всех нас было большое разочарование. Мы заслуживали большего. Мне не удалось восстановить игроков психологически за такой короткий срок. Мы неплохо начали матч с «Ворсклой», создавали моменты. У нас были предпосылки, чтобы забить, но расхлябанность в атаке не позволила нам этого сделать.

Первая же наша ошибка в обороне привела к пропущенному мячу. Сначала мы упустили Ранхеля, а затем упустили его при стандарте. После этого стало еще сложнее, потому что соперник опытный - закрылся и стал играть на контратаках. Использовались все методы, чтобы вести игру с паузами. Игра прерывалась за счет выхода врачей. Наши игроки спешили, хотели забить, поэтому часто принимали неправильные решения. Плюс хорошо сыграл вратарь соперника. Но имея столько атак и стандартов, которые не были доведены до конца. Это говорит о том, что сегодня мы были не в порядке.

Нужно пересмотреть игру и эпизоды, потому что в Европе судят по-другому. В матчах с «Барселоной» после таких столкновений и стыков игру даже не останавливали. А здесь назначают пенальти, когда два игрока влетают друг в друга. С «Барселоной» так же сталкивались Гармаш с Альбой и Цыганков с Гонсалесом. Не говорю, что «Ворскла» победила незаслуженно, но были спорные моменты. Мне нужно пересмотреть эти эпизоды.

Игроки спешили, суетились, спешили и принимали не самые верные решения, но когда у соперника такая насыщенная оборона, важно взаимопонимание игроков. Чтобы они комбинировали и знали друг друга. Рамиресу было сложно вклиниться в эту игру. Витинью тоже. А те же Цыганков и Буяльский хорошо понимают друг друга. Не видел, что другие футболисты могут улучшить нашу игру. Соперник делал все, чтобы не пускать нас к своим воротам и сбивал ритм. Возможно, я ошибся при выборе стартового состава. Не отрицаю этого. Но это не значит, что по отношению к нашей команде не было допущено ошибок. Паузы, симуляции... Игры было очень мало. Каждая пауза длилась полторы-три минуты. Начинаешь еще больше нервничать и суетиться. Это не дает правильно развивать свои мысли.

Теперь пауза в чемпионате усложнится тем, что много игроков уезжают в сборные. 10 человек только в сборную Украины. А они участвуют в чемпионате, Кубке и Лиги чемпионов. Еще и в матчах сборной. Это большое количество матчей и стресс. Хочется, чтобы они вернулись здоровыми».





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