Луческу: рад, что Миколенко перейдет в «Эвертон»

Главный тренер Динамо Мирча Луческу впервые подтвердил переход защитника Виталия Миколенко в «Эвертон».



«Я рад, что в «Эвертон» перейдет мой молодой игрок. Я имею в виду Миколенко. На его место появится другой молодой футболист 18-19 лет. Мы идем вперед с молодежью, поэтому нам нужно больше работать, чем если бы в команде было больше опытных футболистов», — сказал Луческу в интервью Gsp.ro.

Сообщалось, что Виталий Миколенко уже прошел медосмотр перед переходом в «Эвертон» и ожидает договоренности между клубами в Украине.

В нынешнем сезоне Миколенко отдал три результативных передачи в 21 матче «Динамо» во всех турнирах.

«Эвертон» занимает 14-е место турнирной таблицы АПЛ. «Динамо» идет на второй позиции в чемпионате Украины.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».



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