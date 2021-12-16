Луческу прокомментировал трансфер Миколенко в «Эвертон»

16.12.2021
20:42
Новость
Футбол
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что неназванный футболист киевлян перейдет в «Эвертон».
«Он отправился в «Эвертон». Это первый крупный трансфер «Динамо» после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других.
Очень важно, помимо результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу», – сказал Луческу в интервью румынскому изданию Telekom Sport.
Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.
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