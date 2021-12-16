Луческу прокомментировал трансфер Миколенко в «Эвертон»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что неназванный футболист киевлян перейдет в «Эвертон».



«Он отправился в «Эвертон». Это первый крупный трансфер «Динамо» после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других.

Очень важно, помимо результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу», – сказал Луческу в интервью румынскому изданию Telekom Sport.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



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