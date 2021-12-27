Луческу признали лучшим тренером года в УПЛ

Всеукраинское объединение футбольных тренеров выбрало лучшего коллегу в 2021 году в рамках УПЛ.

Почетная награда досталась наставнику «Динамо» Мирче Луческу. Румынский специалист в завершающемся году выиграл три трофея. Он привел «Динамо» к первому за пять лет чемпионскому титулу, а также добавил в клубный музей национальный Кубок и Суперкубок. На зимний перерыв киевляне ушли на втором месте, отставая на два очка от «Шахтера».

Объединение тренеров выставило Луческу оценку 4,5 по 5-балльной шкале за 2021 год. Румын шесть раз признавался лучшим тренером месяца. Ближайшими конкурентами наставника «Динамо» стали Виктор Скрипник из «Зари» (оценка — 4,34) и Игор Йовичевич из «Днепра-1» (оценка — 4,3).

Ранее Мирчу Луческу признали тренером года в Румынии.

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