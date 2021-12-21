Луческу признали лучшим тренером года в Румынии

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу стал лучшим тренером года в Румынии.

Местная футбольная общественность оценила достижение 76-летнего специалиста. Луческу в первом же сезоне во главе киевского «Динамо» вернул клубу чемпионский титул после пятилетнего перерыва. Также команда из столицы Украины выиграла Кубок страны и Суперкубок. Луческу два сезона подряд выводил «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов, чего с киевлянами давно не было.

Луческу признали лучшим тренером Румынии в пятый раз. Ранее этот статус он получал в 2004-м, 2010-м, 2012-м и 2014 годах в роли наставника донецкого «Шахтера».

Ранее стало известно о том, сколько Мирча Луческу заработал за время своей карьеры в футболе.

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