Луческу предоставил команде четыре дня выходных после матча с «Ворсклой»

Киевское «Динамо» на паузу в чемпионате Украины, вызванную играми сборных, ушло после домашнего поражения в 14-м туре УПЛ от «Ворсклы» (1:2).

В следующем туре, 19 ноября, динамовцев ждет поединок чемпионата против «Черноморца» в Одессе. Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после матча с полтавчанами, учитывая предстоящий перерыв в чемпионате, Мирча Луческу предоставил команде четыре дня выходных. Теперь вместе команда (без сборников), соберется в четверг, 11 ноября, чтобы начать подготовку к матчу с «Черноморцем».

После 14 туров УПЛ киевское «Динамо» занимает первое место, имея в своем активе 35 очков. Одесский «Черноморец» в 14-м туре УПЛ обыграл «Рух» (4:3) и занимает 12 место (11 очков).



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