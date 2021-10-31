Луческу повторил исторический рекорд киевского «Динамо»

30 октября «Динамо» одержало выездную победу над «Мариуполем» (3:2) в матче 13-го тура УПЛ.
Главный тренер киевской команды Мирча Луческу был недоволен отношением к игре своих подопечных. Тем не менее, румынский специалист после этого поединка стал совладельцем исторического рекорда «Динамо».
Под руководством Луческу киевский клуб набрал 100 очков в 39-ти матчах УПЛ. Столько же встреч со старта карьеры в «Динамо» понадобилось Юрию Семину, чтобы достигнуть «сотни».
Мирча Луческу в роли главного тренера «Динамо» в УПЛ выиграл 31 матч, семь игр завершились вничью и только однажды киевляне проиграли.
Интересно, что Луческу является обладателем общего рекорда главной украинской футбольной лиги. В «Шахтере» румынскому тренеру со старта карьеры потребовалось 37 матчей, чтобы набрать 100 очков.
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