Луческу повторил исторический рекорд киевского «Динамо»

30 октября «Динамо» одержало выездную победу над «Мариуполем» (3:2) в матче 13-го тура УПЛ.

Главный тренер киевской команды Мирча Луческу был недоволен отношением к игре своих подопечных. Тем не менее, румынский специалист после этого поединка стал совладельцем исторического рекорда «Динамо».

Под руководством Луческу киевский клуб набрал 100 очков в 39-ти матчах УПЛ. Столько же встреч со старта карьеры в «Динамо» понадобилось Юрию Семину, чтобы достигнуть «сотни».

Мирча Луческу в роли главного тренера «Динамо» в УПЛ выиграл 31 матч, семь игр завершились вничью и только однажды киевляне проиграли.

Интересно, что Луческу является обладателем общего рекорда главной украинской футбольной лиги. В «Шахтере» румынскому тренеру со старта карьеры потребовалось 37 матчей, чтобы набрать 100 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Критика Луческу, супергол Сидорчука, результативный «Шахтер»: как гранды добывали очередные победы

Новые травмы, очередная неудача: как «Барселона» провела первый матч после отставки Кумана

«Заря» сыграет против «Металлиста 1925» без Кочергина и ещё трёх футболистов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.