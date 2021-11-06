Луческу поставил Рамиреса в основу «Динамо» на матч с «Ворсклой»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ворсклы» на очный матч в рамках четырнадцатого тура УПЛ. Игра состоится сегодня, начало — 17:00.
«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Рамирес.
«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Кане, Пуцлин, Якубу, Оливье Тилль, Ранжел, Степанюк.
Отметим, что на острие атаки действующего чемпиона будет действовать венесуэлец Эрик Рамирес. У «Ворсклы» же вернулся в состав после дисквалификации лидер команды Оливье Тилль.
Ранее «Минай» потерпел домашнее поражение от «Мариуполя» в матче с дублем Кащука, двумя удалениями и пенальти, который не реализовал закарпатец Гончар.
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