Луческу: понравился второй тайм в исполнении «Динамо» против «Барселоны»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче Лиги чемпионов (0:1).



«Конечно, я недоволен. Недоволен счетом и первым таймом. Мне понравился второй там. То, как мы играли и преодолели барьер боязни играть против «Барселоны». Мы могли добиться большего. Наши игроки должны понимать, что это уровень Лиги чемпионов. Высокий уровень, на который нужно подняться и нам. Это не игры чемпионата Украины. Понятно, что игроки «Барселоны» техничные и быстрые. Но еще они сегодня были более агрессивными. Они сделали 18 фолов. Соперник прерывал любую нашу попытку выхода в атаку нарушением правил. Во втором тайме был фол на Гармаше в штрафной, на который нужно посмотреть.

Силой «Барселоны» в сегодняшней игре была агрессивность при прессинге. В начале матча у нас был выход три в один, но мы его не использовали. На таком уровне такие моменты нужно доводить до конца. Один гол меняет картину на поле.

«Динамо» и «Шахтер» не могут забить в Лиге чемпионов? Уровень нашего чемпионата намного ниже Лиги чемпионов. Но у нас еще есть ответная игра. Когда играешь с такими командами, понимаешь, что нам нужно еще много работать», - цитирует Луческу «Мегого».

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.



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