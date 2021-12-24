Луческу подтвердил желание сотрудничать с бухарестским «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался по поводу слухов о том, что киевляне готовы отправить нескольких футболистов в аренду бухарестским тезкам.
«Есть такая идея. «Динамо» также было заинтересовано. Эта идея остается и после увольнения их тренера. Давайте посмотрим, что будет дальше в бухарестском клубе. Я не знаю, решится ли проблема только за счет трансферов нескольких игроков.
С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками — да, но они мне также нужны.
Со сменой игроков можно создать команду — не выиграть титул, но построить сильный коллектив», — сказал Луческу в интервью телеканалу DiGiSport.
Ранее стало известно, сколько Мирча Луческу заработал за карьеру.
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