Луческу подтвердил желание сотрудничать с бухарестским «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался по поводу слухов о том, что киевляне готовы отправить нескольких футболистов в аренду бухарестским тезкам.

«Есть такая идея. «Динамо» также было заинтересовано. Эта идея остается и после увольнения их тренера. Давайте посмотрим, что будет дальше в бухарестском клубе. Я не знаю, решится ли проблема только за счет трансферов нескольких игроков.

С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками — да, но они мне также нужны.

Со сменой игроков можно создать команду — не выиграть титул, но построить сильный коллектив», — сказал Луческу в интервью телеканалу DiGiSport.

Ранее стало известно, сколько Мирча Луческу заработал за карьеру.

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