Луческу: отдать «Золотой мяч» Месси стало правильным выбором

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о результатах голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года.

«Мне кажется, что это правильный выбор, потому что Месси был определяющим фактором в победе Аргентины на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о том, сколько великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая играют в больших европейских клубах.

Месси часто обвиняли в том, что он не смог помочь национальной сборной выиграть трофей. Он сделал это сейчас, он забил, он отдал решающие передачи, он был капитаном команды. Мы также не можем подвергать сомнению его достижения на клубном уровне.

В первой половине года он продолжал быть двигателем полностью разрушенной команды «Барселона», уравновешивая команду с 18-19-летними детьми, такими как Педри.

Переход в ПСЖ, вероятно, где-то поспособствовало, потому что сегодняшний футбол — это бизнес, приносящий горы денег. Если бы Месси остался в «Барселоне», то он, возможно, не выиграл бы «Золотой мяч».

Большой ошибкой французов стало то, что они не нашли способа вручить Левандовски «Золотой мяч» за прошлый год, когда он не был вручался из-за пандемии. Или отдать его в 2021 году и Месси, и Левандовски.

Мне очень нравится польский нападающий, он выдающийся футболист. Он заслужил получить «Золотой мяч» за всю свою карьеру. Непросто забивать десятки голов сезон за сезоном, при этом не расслабляться ни в клубе, ни в сборной, как в случае с Роналду.

Он достойно воспринял это событие и результат», — цитирует Луческу ресурс PlaySport.

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