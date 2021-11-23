Луческу – о поражении от «Баварии»: гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершился поражением бело-синих со счетом 1:2.

«Сегодня мы действовали лучше, чем в Мюнхене, играли хорошо. На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом, сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.

Позитивный момент в этих играх – это рост команды. Ребята стали действовать увереннее и смелее, они почувствовали, как свой талант и работоспособность можно направить на результат. Это радует, прогресс виден. Мы играли на равных с «Бенфикой» и «Барселоной», тогда как эти соперники проигрывали «Баварии» с более крупным счетом, чем мы сегодня.

Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали сегодня поражения», — приводит слова Луческу пресс-служба клуба.

Для продолжения борьбы в Лиге Европы, Динамо необходимо надеяться на то, что Бенфика проиграет оба оставшихся матча, один из которых – против киевской команды в Лиссабоне.

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