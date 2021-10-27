Луческу – о победе над «Мариуполем»: у меня много претензий к игрокам

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Украины с «Мариуполем». Встреча завершилась победой киевской команды со счетом 2:1.

«Комментировать тут нечего. Не понравился вообще второй тайм, как вышли на второй тайм. Это касается и тех, кто меньше играет, и игроков основы. Не понравилось мне. Они должны понимать, что претензий у меня намного больше, чем они думают.

Не всех игроков касается, но многих из тех, кто играл второй тайм. В первом тайме забили два гола, а во втором расслабились и ждали, когда уже сядем в автобус. Наверное, концентрируются на матч УПЛ против «Мариуполя».

То, как они вышли на второй тайм — это нехорошо», — сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 1».

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