Луческу – о победе над «Мариуполем»: очень зол на игроков и команду

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческеу подвел итоги матча 13-го тура украинской Премьер-лиги с «Мариуполем». Встреча завершилась победой киевской команды со счетом 3:2.

«Я очень зол на игроков и команду. Они повели себя как любители, а не профессионалы. Вместо того, чтобы контролировать ход игры, они расслабились. Каждый играл на себя. Из-за этого концовка вышла нервной. Могли закончить со счетом 5:1 или 6:1. Моментов было много, но также было много эгоизма со стороны игроков. Это то, что мне не понравилось в двух матчах против «Мариуполя». Разберемся с этим.

Недоволен теми игроками, которые вышли на замену. Вместо того, чтобы что-то добавить, они были расслабленны. Вербич в нападении? Я ставлю игроков, которые помогают нам выигрывать. В последней игре Вербич сыграл хорошо, поэтому сегодня я снова доверил ему место в старте. Футболисты, которые выходят на поле, должны доказывать, что они могут забивать. Это я говорю о нападающих. Гармаш вышел и создал три момента. Хотя он не чистый нападающий. Думали ли мы об игре с «Барселоной» сегодня? Не думаю. Каждый матч важен. Хотел бы отметить игроков соперника и их хорошо тренера. У них много быстрых и техничных игроков. Нам было сложно. Соперник играл качественно. Единственное, что у «Мариуполя» отсутствует — это опыт», — сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 1».

«Динамо» продолжает лидировать в УПЛ, имея в своем активе 35 очков.

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