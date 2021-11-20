Луческу – о победе над «Черноморцем»: хорошая игра в плане подготовки к «Баварии»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча 15-го тура украинской Премьер-лиги с «Черноморцем». Встреча прошла в Киеве и завершилась победой бело-синих со счетом 6:1.

«Это была хорошая игра, в том числе и в плане подготовки ко встрече с «Баварией». Я доволен игроками, которые меньше выходили на поле в последнее время. Сегодня они удачно заменили тех игроков, которые были задействованы в национальной сборной.

Я посмотрел также в деле большинство игроков «Черноморца». Это молодые, талантливые ребята, у которых при определенной работе есть большое будущее. Но я просил свою команду, чтобы она действовала на максимальных скоростях и добилась положительного результата», — передает слова Луческу пресс-служба клуба.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков.

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