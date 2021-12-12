Фрибет 3000 UAH
Реал — Атлетико
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Луческу – о матче с «Зарей»: на Сидорчуке был пенальти

Павел Соловей
Павел Соловей
12.12.2021
20:27
Новость
Футбол

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги с «Зарей», который завершился вничью со счетом 1:1.

«Это все из-за суеты. В эпизоде с пропущенным мячом все началось с Тымчика, который не встретил соперника, позволили принять Гладкому, затем прошла контратака, завершившаяся результативным ударом.

В защите сыграли невнимательно. В остальном же доминировали, атаковали, играли агрессивно. Как по мне, был пенальти на Сидорчуке, который арбитр не назначил. В матче с «Ворсклой», в котором мы потеряли очки, за фол того же Сидорчука пенальти поставили в наши ворота, а здесь – наоборот. Да и удача была не на нашей стороне.

От чрезмерного желания забить ребята суетились и принимали неверные решения. При этом я не могу упрекнуть команду в отсутствии желания победить. Слишком большая интенсивность была в чужой штрафной – я наоборот с бровки им кричал, чтобы они спокойнее действовали, чтобы принять верное решение», — цитирует Луческу пресс-служба клуба.

На зимний перерыв «Динамо» ушло на втором месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ благодаря ничьей «Динамо» и «Зари»
«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ благодаря ничьей «Динамо» и «Зари»
После матча с «Зарей» Луческу встретится с президентом «Динамо»
После матча с «Зарей» Луческу встретится с президентом «Динамо»
Фанаты «Черноморца» вновь напали на автобус клуба. На этот раз всё намного серьезнее
Фанаты «Черноморца» вновь напали на автобус клуба. На этот раз всё намного серьезнее

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи