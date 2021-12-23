Луческу не рассчитывает на досрочное возвращение из аренды легионера «Динамо»

Люксембургский легионер «Динамо» Жерсон Родригес, по данным французских СМИ, может досрочно покинуть французский «Труа» и вернуться в расположение столичного клуба.

В последних пяти матчах легионер, арендованный у «Динамо» французским клубом до конца нынешнего сезона, не попадал даже число запасных «Труа» на матчи французского чемпионата.

Если все же французский клуб решит уже этой зимой досрочно прервать арендный договор с футболистов, возвращение Жерсона в «Динамо» фактически исключено, сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, Мирча Луческу против сотрудничества с люксембургским легионером, поэтому столичному клубу придется подыскать новый вариант трудоустройства футболиста, который имеет проблемы с дисциплиной.

Добавим, что Жерсон Родригес провел 12 матчей за «Труа» в текущем сезоне, забив один гол. Права на игрока до 2024 года принадлежат киевскому «Динамо».

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