Луческу: надеюсь, Селезнев побьет бомбардирский рекорд УПЛ

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча с «Минаем» (2:0) в рамках 16-го тура УПЛ.

«Два разных тайма от «Динамо»? Так обычно происходит после Лиги чемпионов. Слишком самоуверенно сыграли в первом тайме, расслабленные. Могли забить три-четыре гола — этого не сделали. В перерыве я им сказал, что будет совсем другой футбол. «Минай» будет действовать агрессивнее, будет намного сложнее.

Считаю, нам повезло. Мог быть и другой результат. «Минай» создал три-четыре хороших момента, выигрывал единоборства, был агрессивнее, настойчивее, больше желал. Хорошо, что будет неделя на подготовку к следующему матчу, потому что не было пауз вообще у этих ребят — сборная, Лига чемпионов.

Услышала ли меня команда в перерыве? Я предупреждал. Говорил. Видно, они недопоняли, потому что когда началась борьба во втором тайме — они начали уступать. Они запаниковали. Важно, что взяли три очка.

Селезнев? Он очень хорошо вышел. Рывки, прессинг, как цеплялся за мяч — он дал «Минаю» импульс. Самоотдача и его активная игра, провоцировал на фолы, симулировал, падал, цеплялся. Он профессиональный футболист.

Побьет ли рекорд? Надеюсь, да», — сказал Луческу в интервью телеканалу «Футбол».

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