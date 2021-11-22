Луческу: эта игра стоит три миллиона, захочет ли «Бавария» завтра выиграть?

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы представителей СМИ во время предматчевой пресс-конференции в преддверии домашнего поединка с мюнхенской «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, были проблемы во внутренних чемпионатах. Поэтому «Бавария» – не исключение. «Аугсбург» сделал все возможное, чтобы добиться результата. Они образцово оборонялись всей командой, бились, продемонстрировали хорошую тактическую подготовку и организованность игры. Игроки отдали все силы ради результата, поэтому и удача была на их стороне. «Аугсбург» сыграл иначе, чем обычно играют в Бундеслиге. Они закрылись на своей половине поля и не оставляли свободных зон для проходов к своим воротам. «Бавария» не была готова к такому сценарию, поэтому проиграла.

Нагельсманн – отличный тренер. Он доказал это своей работой с раннего возраста в разных командах Бундеслиги, дойдя в итоге до «Баварии». Одно дело – тренировать «Лейпциг», а совсем другое – «Баварию», где помимо хорошего состава есть отличный скаутинг, супердорогие игроки. Это говорит о силе клуба и направлении его работы. Только так можно привезти из Ванкувера Дэвиса, Мусиалу из «Челси» и Ричардса из «Рединга». Нагельсманну повезло с командой. «Бавария» выигрывает чемпионаты, Кубки и Лигу чемпионов. Здесь тренер может показать себя с лучшей стороны.

Мы играем против мюнхенской «Баварии», и этим все сказано. Какая может быть еще мотивация?

Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона. Как вы думаете, захочет ли «Бавария» завтра выиграть?»

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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