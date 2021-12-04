Луческу: Дубль Вербича? Я ему два раза пожал руку

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Вересом» (3:0).



«Сложное поле, сложно было контролировать мяч. Во втором тайме чуть растаяло, тогда нам стало легче играть, лучше контролировали ход матча. Для нас было важно не давать «Вересу» переходить центр поля и навешивать в нашу штрафную. Любой навес и борьба в штрафной могла быть не в нашу пользу.

«Верес» много подает в штрафную. Если не ошибаюсь, 3-я или 4-я команда лиги по числу навесов. Мы практически перекрыли эти передачи. Если не удавалось – хорошо страховали друг друга.

Как прокомментирую момент с перебиванием пенальти? Должен пересмотреть эпизод, чтобы сказать, вошли ли в штрафную игроки.

Что скажу, видя повтор? Я вижу игроков «Вереса» в штрафной, первым вошел их защитник, не вижу своих футболистов. ВАР, наверное, интерпретировал по-другому этот эпизод. Считаю, это чистый гол. Меня это не удивляет, потому что не первый раз встречаемся с этим. В том же матче с «Ворсклой» ВАР назначил пенальти, которого не было.

Нам нужно быть еще внимательнее, чтобы исключить такие моменты. Наверное, у каждого есть право на ошибку. ВАР тоже ошибся, это часть футбола.

Вербич заслуживает на комплименты? Я ему два раза пожал руку», – сказал Луческу.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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