Луческу: доволен качеством игры «Динамо» в сильнейшей группе ЛЧ со сложными соперниками

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги заключительного матча бело-синих в групповом раунде Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (0:2).
«Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.
Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных мячей», — цитирует Луческу пресс-служба клуба.
«Динамо» заняло четвертое место в группе Е и осталось без еврокубковой весны.
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