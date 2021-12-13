Луческу: «Динамо» не должно было терять очки в матче с «Зарей»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью с «Зарей» (1:1).



«Это не столь важно, где мы теряем очки. Когда мы играем на выезде, соперники на своем поле больше играют на атаку, в то время как на нашем поле они закрываются. К тому же в таких играх чувствуется отсутствие Артема Беседина. Если мы теряем очки, значит наша команда не настолько сильна, чтобы удерживать этот уровень, выигрывать каждую игру.

У нас было 27 ударов в сторону ворот. Это очень много, мы не должны были терять очки по такой игре. Но вопрос в том, куда были эти удары. Из-за чрезмерного желания игроки сильно суетились. В самые ответственные моменты, когда нужно было принимать правильные решения, из-за спешки и суеты они принимали неверные решения. Когда нужно было отдавать пас, они били, и наоборот, когда нужно было бить они искали другие решения ситуаций», - цитирует Луческу сайт «Динамо».

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.

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