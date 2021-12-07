Луческу: «Бенфика» будет играть мощно с самого начала поединка

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о завтрашнем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».



«Мы и в прошлом году заканчивали первую часть чемпионата в то же время. После игры Лиги чемпионов нам предстоит последняя игра в чемпионате. Надеюсь, что мои ребята отнесутся профессионально. Хочу, чтобы они продолжили демонстрировать ту игру, которую они показывали ранее в Лиге чемпионов. Завтра последняя игра в Лиге чемпионов. Команда хорошо провела две встречи с «Барселоной» в Лиге чемпионов и с «Баварией» дома. Мы заслуживали в этих матчах большего. Где-то подвела удача, и нам не удалось набрать в них очки.

«Бенфике» нужна победа, и они будут организовывать игру так, чтобы доминировать и контролировать игру. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру.

Думаю, что завтра «Бенфика» будет играть мощно, они захотят забить быстрый гол, чтобы контролировать дальше ход матча. Они нуждаются в победе, особенно после поражения в дерби. Но в чемпионате впереди еще долгая дистанция, есть время, чтобы все изменить. А в Лиге чемпионов это последняя игра, и еще неизвестно, какой результат будет зафиксирован в Мюнхене. Думаю, «Бенфика» будет играть мощно с самого начала поединка».

Также твиттер УЕФА опубликовал первый гол Шевченко в Лиге чемпионов.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.