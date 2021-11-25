Лопес назвал условия для реванша с Ломаченко

Абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, при каких условиях может состояться реванш с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



«Если бой с Ломаченко когда-нибудь состоится, если его команда хочет этого, то они должны подняться в первый полусредний вес. Пусть поднимаются, если хотят добиться этого боя.

Когда я дрался с Ломаченко, то сделал вес, но чувствовал себя слишком легким. Мне казалось, что он был тяжелее меня.

Моя тело уже находится на том этапе, когда говорит: «Пошли в первый полусредний вес. Какого черта мы все еще здесь?» Что есть, то есть.

Мне пришлось принести много жертв, но я благодарен за все. Люди смогут увидеть реванш только, если он встретится со мной в первом полусреднем дивизионе.

Я побил его честно. Так что, если вы, ребята, хотите драться со мной, вам нужно что-то мне дать. Поэтому до встречи в первом полусреднем весе.

Я верю, что Лома лучше всех бойцов в первом легком весе. Я также думаю, что он победит всех легковесов», – сказал Лопес.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

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