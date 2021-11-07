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Ломаченко: желаю Захарееву завоевания олимпийского золота

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.11.2021
10:57
Новость
Единоборства

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поздравил молодого украинского боксера Юрия Захареева с победой на чемпионате мира по боксу.

«Поздравляю Юрия Захареева с прекрасным выступлением на чемпионате мира по боксу среди взрослых, а также его тренера Андрея.

Желаю вам крепкого здоровья, сил терпения и завоевания высшей спортивной награды – олимпийского золота», – сказал Ломаченко.

Также Усман победил в главном бою UFC 268 в Нью-Йорке.

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