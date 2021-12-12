Ломаченко: я приму возможность побороться за титулы с Камбососом

Интерконтинентальный чемпион мира в легком весе по версии WBO Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) дал комментарий после победного боя с Ричардом Комми, в котором он завоевал титул.
«Видел состояние Комми и мне было жалко его, поэтому я раздумывал, что мне делать дальше. Я сомневался, нужно ли его добивать.
Я не люблю говорить о себе. В нашем дивизионе много отличных боксеров, поэтому мы можем организовать много хороших боев в будущем. Мне нужен шанс побороться за титулы с Камбососом, если мне дадут эту возможность, то я приму ее», — сказал Ломаченко.
Напомним, что украинец одержал победу единогласным решением судей, а в седьмом раунде отправил Ричарда Комми в нокдаун.
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