Ломаченко уверенно победил Комми в Нью-Йорке

11 декабря на известнейшей арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся вечер бокса промоутерской компании Top Rank Boxing.
Главным на мероприятии стал поединок за титул интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO между украинцем Василием Ломаченко (рекорд 16-2, 11 побед нокаутом) и ганцем Ричардом Комми (рекорд 31-4, 27 побед нокаутом).
Наш боксер одержал победу единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108.
Ломаченко доминировал в этом бою и в седьмом раунде отправил Комми в нокдаун. Ганский боксер после поединка отправился в больницу для медицинского обследования в рамках предосторожности.
Ломаченко надеется вернуть себе чемпионские пояса, утраченные в октябре прошлого года из-за скандального поражения от Теофимо Лопеса.
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