Ломаченко: смотрел бой с Лопесом в замедленном повторе – это была ничья

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) вспомнил свое поражение в поединке с экс-абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).



«Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом. Нет, я так не считаю. Я смотрел этот бой в замедленном повторе – это была ничья», – сказал Ломаченко в интервью Top Rank Boxing.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

11 декабря украинец будет боксировать с Ричардом Комми. В ноябре этого года Лопес проиграл Камбососу.

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