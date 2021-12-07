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Ломаченко: смотрел бой с Лопесом в замедленном повторе – это была ничья

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.12.2021
12:02
Новость
Единоборства

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) вспомнил свое поражение в поединке с экс-абсолютным чемпионом в легком весе Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

«Я не чувствую, что проиграл бой с Лопесом. Нет, я так не считаю. Я смотрел этот бой в замедленном повторе – это была ничья», – сказал Ломаченко в интервью Top Rank Boxing.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

11 декабря украинец будет боксировать с Ричардом Комми. В ноябре этого года Лопес проиграл Камбососу.

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