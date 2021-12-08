Ломаченко прибыл в Нью-Йорк на бой с Комми

Бывший чемпион мира в трех категориях украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прилетел в Нью-Йорк, где состоится его поединок с ганцем Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Поединок Ломаченко — Комми состоится 11 декабря на арене Madison Square Garden.

17 октября 2020 года Ломаченко (15-2, 11 КО) проиграл Теофимо Лопесу. Затем летом этого года Василий нокаутировал Масоеши Накатани.

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