Ломаченко показал подготовку к поединку с Комми

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в США продолжает подготовку к поединку с 34-летним ганским бойцом Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Видео тренировки украинца было опубликовано в Instagram.

Поединок Ломаченко — Комми должен состояться 11 декабря в Нью-Йорке.

17 октября 2020 года Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу. Затем летом этого года Василий нокаутировал Масоеши Накатани.

Комми (30-3, 27 КО) в декабре 2019 года также проиграл Лопесу нокаутом во втором раунде. Затем ганец в феврале этого года нокаутировал в шестом раунде Джексона Маринеса.

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