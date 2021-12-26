Ломаченко переплавил в России часть олимпийских медалей в крестик для отца

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отправил свои золотые олимпийские медали в российскую мастерскую. Спортсмен передал свои золотые медали в Кострому.

Из части олимпийских медалей сделали нательный крестик для Анатолия Ломаченко. 14 декабря Ломаченко-старший праздновал свой день рождения, ему исполнилось 57 лет.

От каждой из двух медалей было отпилено по кусочку, позже их отправили обратно в Украину с крестом в специальном футляре.

В декабре 2021 Василий Ломаченко победил боксера из Ганы Ричарда Комми единогласным решением судей. Бой проходил в Нью-Йорке и спортсмены провели на ринге все 12 раундов.

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