Ломаченко: не хочу менять себя и играть по чужим правилам

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (рекорд 15-2, 11 побед нокаутом) пожаловался на то, что большинство бойцов в легком весе не хотят проводить поединок с украинцем.

«В данный момент никто не хочет подписывать контракт на бой со мной. Мы разговаривали с Хэйни, но это так и осталось разговорами в СМИ.

Когда мы начали говорить о настоящей сделке, ничего не произошло. Я не хочу менять себя. Не хочу играть в эту игру по чужим правилам», — сказал Ломаченко.

Ранее Василий Ломаченко рассказал о том, какие вершины он хочет покорить в ближайшем будущем.

Напомним, что 11 декабря украинский боксер проведет бой против Ричарда Комми.

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