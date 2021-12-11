Ломаченко: не думаю о том, что должен нокаутировать Комми

Экс-чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя с ганским боксером Ричардом Комми.

«Комми — жесткий парень. У него есть мощь, опыт, размах рук. Он выше меня и разбирается в боксе. Я знаю его слабости, но не могу вам о них рассказать. Комми лучше понимает бокс, чем Накатани. Он более техничен и мощнее.

Я не думаю о том, что должен его нокаутировать. Я никогда не думаю о нокауте или о том, как я должен завершить свой поединок. Я просто хочу показать свой лучший стиль, свои лучшие навыки, а также полностью реализовать стратегию, которую мой отец даст мне на этот бой. Я хочу продемонстрировать это для него, для своего отца», — цитирует Ломаченко Fightnews.info.

Ломаченко и Комми проведут бой в ночь на 12 декабря на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

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