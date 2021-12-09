Ломаченко назвал своих любимых боксеров детства

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (рекорд 15-2, 11 побед нокаутом) вспомнил, кто был его кумирами в детстве, которые убедили выбрать именно этот вид спорта.

«В истории у нас было много великих, топовых боксеров. Когда я был ребенком, моими любимыми боксерами были Рой Джонс, Мохаммед Али и Майк Тайсон. Рой Джонс обладал быстрейшей реакцией, силой и чувством дистанции.

Мохаммед Али — работой ног, скоростью, высоким боксерским IQ. Его навыки находились на высоком уровне», — сказал Ломаченко.

11 декабря Василий Ломаченко будет боксировать с Ричардом Комми.

Ранее украинский боец рассказал о своих целях на ближайшее будущее.

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