Ломаченко: Комми понимает бокс лучше, чем Накатани

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (рекорд 15-2, 11 побед нокаутом) высказался по поводу Ричарда Комми (рекорд 30-3, 27 побед нокаутом), с которым они проведут бой сегодня.

«Он жесткий парень. У него есть мощь, опыт и размах рук. Он выше меня и понимает бокс.

Слабости Комми? Я знаю его слабости, но не могу их называть.

Сравнить Комми с Накатани? Он лучше понимает бокс. Если сравнивать с Накатани, он более техничный. У Комми больше мощи.

Никогда не думаю о нокауте или том, как закончить бой. Я всего лишь хочу показать свой лучший стиль, лучшие навыки. И стратегия, которую отец готовит для меня — я хочу показать ее Комми и для моего отца», — сказал Ломаченко в интервью ресурсу ESPN.

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