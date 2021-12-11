Ломаченко — Комми: где и во сколько смотреть боксёрский поединок

В ночь с 11 на 12 декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях, украинец Василий Ломаченко встретится в ринге с бывшим обладателем титула в легком весе, ганцем Ричардом Комми.



Прямая трансляция боя Ломаченко — Комми будет показана на онлайн-платформе MEGOGO. Из зарубежных вещателей прямой эфир из Нью-Йорка будет вести онлайн-платформа ESPN.

Всего в профессиональном ринге украинец провел 17 боев, в которых одержал 15 побед (11 досрочно) и потерпел два поражения. В своем последнем бою, который состоялся в июне 2021 года, украинец нокаутировал Накатани Масаёси.

Всего в профессиональной карьере Комми провёл 33 боя, в которых одержал 30 побед (27 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Ганец в предыдущем бою, который прошел в феврале 2021 года, нокаутировал Джексона Маринеса.

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Где смотреть бой Ломаченко — Комми, 12 декабря

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