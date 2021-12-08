Ломаченко: хотел бы получить бой с Камбососом

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался о грядущем поединке с ганцем Ричардом Комми. Также украинец заявил о желании боксировать с абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

«Я не собираюсь говорить, что я – лучший боксер в легком весе. Это вопрос к фанатам. Я всегда демонстрирую свое мастерство и надеюсь, болельщикам понравится моя работа.

Что касается моего будущего, то мы сможем поговорить о нем после поединка с Комми. Конечно, Камбосос - бой, который я хотел бы получить. Он новый чемпион и отлично проявил себя в поединке с Лопесом. Но сейчас Комми заслуживает моего полного внимания. Это задача, на которой я сейчас полностью сосредоточен. Комми — один из самых опасных бойцов нашего дивизиона и сейчас он стоит на моем пути», — передает слова Ломаченко Boxingtalk.

11 декабря в Нью-Йорке 33-летний Ломаченко проведет бой с 34-летним Комми.

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