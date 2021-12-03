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Ломаченко: хочу поединок с Камбососом, но сейчас сфокусирован на бое с Комми

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
13:59
Новость
Единоборства

Бывший чемпион мира по боксу в трех дивизионах Василий Ломаченко (рекорд 15-2, 11 побед нокаутом) поделился своими ближайшими планами.

«Конечно, мне нужны бои за пояса. Это моя цель. Меня мотивирует возможность стать абсолютным чемпионом. Конечно, хочу поединок с Камбососом. Но сейчас у меня бой с Комми 11 декабря, сфокусирован на нем. После него смогу говорить о своем будущем.

Я давал шансы на победу Камбососа, но считал, что выиграет Лопес. Не хочу говорить о себе. Пусть этим занимаются фаны, люди, которые разбираются в боксе. Но если речь о моем мастерстве — всегда стараюсь показать свой лучший стиль», — сказал Ломаченко в интервью Sky Sports.

Напомним, что Теофимо Лопес, чья победа осенью 2020 года над Ломаченко многими была оценена как спорная, 28 ноября сенсационно проиграл Джорджу Камбососу.

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