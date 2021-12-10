Ломаченко и Комми провели дуэль взглядов перед боем

Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с ганцем Ричардом Комми в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.
Накануне боксеры провели пресс-конференцию и первую битву взглядов перед вечером бокса.
Украинец отметил, что у него нет проблем со здоровьем перед поединком и назвал его следующим шагом в своей боксерской карьере.
Ганец в комментарии журналистам сказал, что понимает, что поединок с Ломаченко будет нелегким, но после поражения от Лопеса он должен вернуться.
После пресс-конференции спортсмены провели традиционную дуэль взглядов. Процедура прошла в дружеской атмосфере и между соперниками не ощущалось напряжения. Более того, оба боксера улыбались, а в конце пожали друг другу руки и обнялись.
Для Ломаченко это будет второй бой после поражения от Теофимо Лопеса. Букмекеры в поединке отдают предпочтение украинцу.
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