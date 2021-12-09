Ломаченко: если Бог даст мне еще один шанс стать чемпионом мира, я им воспользуюсь

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (рекорд 15-2, 11 побед нокаутом) поделился информацией о своих ближайших планах. Напомним, что 11 декабря украинец проведет бой против Ричарда Комми.
«Все зависит от двух человек — меня и моего отца. Мой отец научил меня всему, что я умею в боксе. Важную роль играет вся моя команда, которая готовит меня к бою.
У меня еще есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Я верю только в Бога. Если Бог даст мне второй шанс, я им воспользуюсь», — сказал Ломаченко.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко потерял титул чемпиона мира после скандального поражения от Теофимо Лопеса, который позже проиграл австралийцу Джорджу Камбососу.
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