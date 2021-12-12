Ломаченко более чем в три раза перестрелял Комми в чемпионском бою

Опубликованы данные статистики, которую вела компьютеризированная система подсчета и оценки ударов в единоборствах CompuBox после боя Василия Ломаченко (16-2, 11 нокаутов) и Ричарда Комми (31-4, 27 нокаутов).

Украинец нанес 248 точных ударов по сопернику при 554-х попытках. Также у Ломаченко достигли цели 60 джебов из 231-го.

Преимущество 34-летнего украинца над оппонентом было большим. Ричард Комми попал по Ломаченко только 73 раза при 614-ти попытках. У ганского боксера точными оказались лишь пять джебов из 210-ти.

Ломаченко превзошел Комми и по точным силовым ударам — 188 против 68-ми.

Напомним, что украинец одержал победу единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108. Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

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