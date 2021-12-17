Украинский легионер завершил выступления в чемпионате Казахстана

За плечами у футболиста пять сезонов в УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, центральный полузащитник Максим Драченко после трех с половиной лет в Казахстане может вернуться на родину. Одним из вариантов продолжения карьеры для выпускника академии «Шахтера» является клуб из его родного города — черкасский «ЛНЗ».

31-летний Драченко на днях стал свободным агентом. В Казахстане хавбек играл за «Кызыл-Жар СК» из Петропавловска: с ним вылетал из местной Премьер-лиги и с ним же туда возвращался. В сезоне 2021 года провел в общей сложности 23 матча и забил 2 мяча.

В Украине футболист известен по выступлениям за «Шахтер-3», «Олимпик» и «Зирку». Начинал заниматься футболом Драченко в черкасской СДЮСШОР «Ходак».

«ЛНЗ» занимает 3-е место в группе А Второй лиги. При этом по потерянным очкам команда Юрия Бакалова уступает только «Карпатам». Перед коллективом стоит задача уже в этом сезоне завоевать путевку в Первую лигу. Стратегической целью на ближайшие три года президент клуба Андрей Полтавец называет выход в УПЛ.

Первым зимним новичком «ЛНЗ» стал другой центральный полузащитник — Максим Каленчук. 32-летний экс-игрок каменской «Стали», «Александрии», «Вереса», «Львова» и «Руха» вернулся в Украину из Беларуси, где в течение двух сезонов выступал за «Витебск».

Ранее наш сайт сообщал, что хавбек «Динамо» заинтересовал чемпиона Словакии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Карпаты» подписали долгосрочный контракт с нападающим

«Буковина» может потерять основного вратаря и еще пять футболистов

Клуб Второй лиги изменил форму собственности и пригласил экс-тренера молодежной сборной

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.