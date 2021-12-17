Украинский легионер завершил выступления в чемпионате Казахстана

За плечами у футболиста пять сезонов в УПЛ.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, центральный полузащитник Максим Драченко после трех с половиной лет в Казахстане может вернуться на родину. Одним из вариантов продолжения карьеры для выпускника академии «Шахтера» является клуб из его родного города — черкасский «ЛНЗ».
31-летний Драченко на днях стал свободным агентом. В Казахстане хавбек играл за «Кызыл-Жар СК» из Петропавловска: с ним вылетал из местной Премьер-лиги и с ним же туда возвращался. В сезоне 2021 года провел в общей сложности 23 матча и забил 2 мяча.
В Украине футболист известен по выступлениям за «Шахтер-3», «Олимпик» и «Зирку». Начинал заниматься футболом Драченко в черкасской СДЮСШОР «Ходак».
«ЛНЗ» занимает 3-е место в группе А Второй лиги. При этом по потерянным очкам команда Юрия Бакалова уступает только «Карпатам». Перед коллективом стоит задача уже в этом сезоне завоевать путевку в Первую лигу. Стратегической целью на ближайшие три года президент клуба Андрей Полтавец называет выход в УПЛ.
Первым зимним новичком «ЛНЗ» стал другой центральный полузащитник — Максим Каленчук. 32-летний экс-игрок каменской «Стали», «Александрии», «Вереса», «Львова» и «Руха» вернулся в Украину из Беларуси, где в течение двух сезонов выступал за «Витебск».
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