«Ливерпуль» уничтожил на выезде «Манчестер Юнайтед»

В матче девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле встречался с «Ливерпулем». Гости добыли уверенную победу со счетом 5:0.

В составе Ливерпуля хет-трик оформил Мохамед Салах, по голу забили Наби Кейта и Диогу Жота.

«Ливерпуль» набрал 21 очко и поднялся в таблице АПЛ на второе место. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает седьмую позицию.

Чемпионат Англии

9 тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:5

Голы: Кейта, 5 (0:1). Жота, 13 (0:2). Салах, 38 (0:3). Салах, 45+5 (0:4). Салах, 50 (0:5).

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