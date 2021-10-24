«Ливерпуль» уничтожил на выезде «Манчестер Юнайтед»

В матче девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле встречался с «Ливерпулем». Гости добыли уверенную победу со счетом 5:0.
В составе Ливерпуля хет-трик оформил Мохамед Салах, по голу забили Наби Кейта и Диогу Жота.
«Ливерпуль» набрал 21 очко и поднялся в таблице АПЛ на второе место. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает седьмую позицию.
Чемпионат Англии
9 тур
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:5
Голы: Кейта, 5 (0:1). Жота, 13 (0:2). Салах, 38 (0:3). Салах, 45+5 (0:4). Салах, 50 (0:5).
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