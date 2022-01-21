«Ливерпуль» с дублем Жоты пробился в финал Кубка лиги

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги — 2:0.



Победу мерсисайдцам принес дубль Диогу Жоты. В первом взятии ворот ассистировал португальцу Трент Александр-Арнольд.

«Канониры» заканчивали матч вдесятером: удален с поля был полузащитник лондонской команды Томас Партей.

«Мерсисайдцы» вышли в финал турнира по сумме двух игр. Первая встреча между этими командами закончилась вничью (0:0).

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Второй матч

«Арсенал» — «Ливерпуль» 0:2 (0:1)

Голы: Жота, 19, 79

Удаление: Партей, 90 («Арсенал»)

Ранее в финал Кубка английской лиги вышел «Челси», который по сумме двух матчей обыграл «Тоттенхэм». Финал состоится 27 февраля на «Уэмбли».

Также «Реал» с пропущенным голом Лунина одержал волевую победу в Кубке Испании.

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