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«Ливерпуль» подписал колумбийца из «Порту»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
30.01.2022
15:04
Новость
Футбол

«Ливерпуль» сообщил, что завершил трансфер колумбийского полузащитника «Порту» Луиса Диаса Маруланды.

25-летний футболист подписал долгосрочный контракт после прохождения медицинского обследования и согласования личных условий.

Сообщалось, что за него заплатят 40 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

В этом сезоне левый полузащитник провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».

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