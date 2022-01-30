«Ливерпуль» подписал колумбийца из «Порту»

«Ливерпуль» сообщил, что завершил трансфер колумбийского полузащитника «Порту» Луиса Диаса Маруланды.



25-летний футболист подписал долгосрочный контракт после прохождения медицинского обследования и согласования личных условий.

Сообщалось, что за него заплатят 40 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

В этом сезоне левый полузащитник провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Ливерпуль» с дублем Жоты пробился в финал Кубка лиги

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.