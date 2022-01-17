Лига TMS опубликовала рейтинговую систему на 2022 год

Лига TMS опубликовала рейтинговую систему своих турниров на 2022 год. В новом году у категорий GI и NO GI будут два отдельных рейтинга с разной системой подсчета баллов.

Участникам, занявшим призовые места на соревнованиях Лиги TMS, будут начислены баллы, которые и определят их место в рейтинге.

1 место — 100 баллов

2 место — 60 баллов

3 место — 30 баллов

Досрочная победа – 5 баллов

Победа по очкам – 3 балла

Победа решением – 1 балл.

На чемпионате TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP баллы за призовые места удваиваются:

1 место — 200 баллов

2 место — 120 баллов

3 место — 60 баллов

Досрочная победа – 10 баллов

Победа по очкам – 6 балла

Победа решением – 2 балла.

В статистику спортсменов будут засчитаны баллы по результатам пяти турниров:

— TMS UKRAINIAN CUP в Запорожье

— TMS UKRAINIAN CUP во Львове

— TMS UKRAINIAN CUP в Харькове

— TMS UKRAINIAN CUP в Одессе

— TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP в Запорожье

Компетиторы категории Adult и Masters, занявшие 1 и 2 место в рейтинге GI или NO-GI, завоевывают право принять участие в финальном TMS Grand Prix 2022.

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