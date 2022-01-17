Лига TMS опубликовала рейтинговую систему на 2022 год

Лига TMS опубликовала рейтинговую систему своих турниров на 2022 год. В новом году у категорий GI и NO GI будут два отдельных рейтинга с разной системой подсчета баллов.
Участникам, занявшим призовые места на соревнованиях Лиги TMS, будут начислены баллы, которые и определят их место в рейтинге.
1 место — 100 баллов
2 место — 60 баллов
3 место — 30 баллов
Досрочная победа – 5 баллов
Победа по очкам – 3 балла
Победа решением – 1 балл.
На чемпионате TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP баллы за призовые места удваиваются:
1 место — 200 баллов
2 место — 120 баллов
3 место — 60 баллов
Досрочная победа – 10 баллов
Победа по очкам – 6 балла
Победа решением – 2 балла.
В статистику спортсменов будут засчитаны баллы по результатам пяти турниров:
— TMS UKRAINIAN CUP в Запорожье
— TMS UKRAINIAN CUP во Львове
— TMS UKRAINIAN CUP в Харькове
— TMS UKRAINIAN CUP в Одессе
— TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP в Запорожье
Компетиторы категории Adult и Masters, занявшие 1 и 2 место в рейтинге GI или NO-GI, завоевывают право принять участие в финальном TMS Grand Prix 2022.
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