Лига Европы: московский «Спартак» обыграл «Наполи» благодаря дублю Соболева

Состоялся стартовый матч в рамках пятого тура Лиги Европы.
«Спартак» принимал «Наполи» и уже на третьей минуте открыл счет — Соболев реализовал пенальти. Он же еще до перерыва сделал дубль.
«Наполи», игравший без нескольких ведущих игроков, во втором тайме пытался отыграться, но смог только сократить разрыв в счете благодаря голу Элмаса.
«Спартак» возглавил таблицу группы «С» с семью очками. У «Наполи» тоже семь пунктов, но итальянцы уступают москвичам по личным встречам. 25 ноября в этой группе «Лестер» сыграет дома с «Легией». У поляков сейчас шесть очков, у англичан — пять пунктов.
Лига Европы. 5 тур
«Спартак» — «Наполи» — 2:1 (2:0)
Голы: Соболев (3, пенальти, 28) — Элмас (64).
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