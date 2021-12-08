Лига чемпионов: все результаты вторника и имена первых восьми участников плей-офф

08.12.2021
00:37
Новость
Футбол
7 декабря состоялось восемь матчей 6 тура группового раунда Лиги чемпионов. Предлагаем вам результаты всех поединков.
Группа А
ПСЖ – «Брюгге» - 4:1
«Лейпциг» - «Ман Сити» - 2:1
Группа В
«Милан» - «Ливерпуль» - 1:2
«Порту» - «Атлетико» - 1:3
Группа С
«Аякс» - «Спортинг» - 4:2
«Боруссия» Дортмунд – «Бешикташ» - 5:0
Группа D
«Реал» Мадрид – «Интер» - 2:0
«Шахтер» - «Шериф» - 1:1
В плей-офф Лиги чемпионов прошли ПСЖ, «Ман Сити», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал» и «Интер».
«Бавария», «Челси», «Ювентус» и МЮ, которые играют 8 декабря, также уже вышли в плей-офф ЛЧ.
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