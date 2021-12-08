Лига чемпионов: все результаты вторника и имена первых восьми участников плей-офф

7 декабря состоялось восемь матчей 6 тура группового раунда Лиги чемпионов. Предлагаем вам результаты всех поединков.



Группа А

ПСЖ – «Брюгге» - 4:1

«Лейпциг» - «Ман Сити» - 2:1

Группа В

«Милан» - «Ливерпуль» - 1:2

«Порту» - «Атлетико» - 1:3

Группа С

«Аякс» - «Спортинг» - 4:2

«Боруссия» Дортмунд – «Бешикташ» - 5:0

Группа D

«Реал» Мадрид – «Интер» - 2:0

«Шахтер» - «Шериф» - 1:1

В плей-офф Лиги чемпионов прошли ПСЖ, «Ман Сити», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал» и «Интер».

«Бавария», «Челси», «Ювентус» и МЮ, которые играют 8 декабря, также уже вышли в плей-офф ЛЧ.

ℹ️ Champions League round of 16 (so far)...

???? Most likely to go all the way?#UCL pic.twitter.com/olav4KOLQk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021

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