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Лига чемпионов: все результаты вторника и имена первых восьми участников плей-офф

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
08.12.2021
00:37
Новость
Футбол

7 декабря состоялось восемь матчей 6 тура группового раунда Лиги чемпионов. Предлагаем вам результаты всех поединков.

Группа А

ПСЖ – «Брюгге» - 4:1

«Лейпциг» - «Ман Сити» - 2:1

Группа В

«Милан» - «Ливерпуль» - 1:2

«Порту» - «Атлетико» - 1:3

Группа С

«Аякс» - «Спортинг» - 4:2

«Боруссия» Дортмунд – «Бешикташ» - 5:0

Группа D

«Реал» Мадрид – «Интер» - 2:0

«Шахтер» - «Шериф» - 1:1

В плей-офф Лиги чемпионов прошли ПСЖ, «Ман Сити», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал» и «Интер».

 «Бавария», «Челси», «Ювентус» и МЮ, которые играют 8 декабря, также уже вышли в плей-офф ЛЧ.

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