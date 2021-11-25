Лига чемпионов: волевая победа «Манчестер Сити» над ПСЖ и другие результаты

Завершилась средовая программа пятого тура Лиги чемпионов.

В первом слоте матчей «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру» и досрочно вылетел из еврокубков. Вице-чемпион Украины не сможет подняться с последнего места. Третью строчку займет «Шериф», который дома крупно проиграл «Реалу». Мадридцы и «Интер» обеспечили себе места в плей-офф. В последнем туре они решат судьбу первого места, «Реал» устраивает ничья.

«Манчестер Сити», пропустив первым от Мбаппе, добыл волевую победу благодаря голам Стерлинга и Габриэля Жезуса. Примечательно, что бразильский форвард при счете 0:1 заменил Александра Зинченко, который впервые за долгое время играл в клубе в центре полузащиты.

«Сити» обеспечил себе первое место в группе, ПСЖ финиширует вторым. «Брюгге» после разгромного домашнего поражения от РБ «Лейпциг» потерял шансы догнать парижан.



«Ливерпуль», обыгравший дома «Порту», присоединился к «Баварии» и «Аяксу» в качестве команд, которые еще не теряли очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Боруссия» вылетела из Лиги чемпионов после поражения от «Спортинга».

«Атлетико» в концовке матча пропустил решающий мяч от «Милана», который не побеждал в Лиге чемпионов с 2013 года. В этой группе, которую выиграл «Ливерпуль», предстоит жаркая схватка и за второе, и за третье место.

По итогам пяти туров путевки в плей-офф Лиги чемпионов досрочно завоевали: с первого места — «Аякс», «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»; со второго места — «Спортинг» и ПСЖ. Также квалифицировались в 1/8 финала «Реал», «Интер», «Челси» и «Ювентус».

Лига чемпионов. 5 тур (24 ноября)



«Интер» — «Шахтер» — 2:0 (0:0)

«Бешикташ» — «Аякс» — 1:2 (1:0)

«Шериф» — «Реал» — 0:3 (0:2)

«Спортинг» — «Боруссия» Д — 3:1 (2:0)

«Манчестер Сити» — ПСЖ — 2:1 (0:0)

«Брюгге» — РБ «Лейпциг» — 0:5 (0:4)

«Ливерпуль» — «Порту» — 2:0 (1:0)

«Атлетико» — «Милан» — 0:1 (0:0)

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